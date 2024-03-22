станица Махошевская, станица Махошевская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Махошевская

Мостовский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Кубанская область, Майкопский отдел, Махошевская станица
станица Махошевская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Мостовский район
159318Махошевскаястаница44°33'00"40°27'00"L-37-129

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Чат по генеалогии Кубани

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Мостовский муниципальный район, Махошевское сельское поселение
3633440101ст-ца Махошевская#Н/Д

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Майкопский уезд
5160Махошевская станицана левом берегу р. Фарса40262227859823великороссыправославныеЦерковь 1. Поморский молитвенный дом 1. Лавок: с красным товаром 2, бакалейных 3. Школа мужская 1. Питейное заведение 1. Водяных мукомольных мельниц 5.
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