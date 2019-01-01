деревня Горелый Починок, деревня Горелый Починок, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Горелый Починок

Череповецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Череповский уезд, Федотораменская волость
1227. Горелый Починок, деревня бывшая владельческая, при реке Шулме, дворов 37, жителей 285, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Череповецкий район
35281Горелый Починокдеревня59°31'с.ш.37°25'в.д.O-37-015

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Череповецкий муниципальный район, Воскресенское сельское поселение
19656424206д Горелый Починокдеревня

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Череповский уезд
Д. Починок и Иваново4Серг. Серг. Вяземский179855

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Череповецкий уезд, Федотораменская волость
5Горелый Починок (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.Горелопочинковского57101157168325641010земледелиеплотничествоМаслод., 2 лавки
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