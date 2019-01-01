хутор Ближнеосиновский, хутор Ближнеосиновский, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Ближнеосиновский

Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Суровикинский район
14890Ближнеосиновскийхутор48°32,0' с.ш.43°02,0' в.д.M-38-123

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Суровикинский муниципальный район, Ближнеосиновское сельское поселение
18653404101х Ближнеосиновскийхутор

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
912Ближне-Осиновский.при рч. Осиновке.1480342325

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Верхне-Чирская станица
368Ближне-Осиповский хутор, Верхне-Чирск. ст., при реке Осиповке1124532351318Хуторское правление, 1 церковь, школа3101815
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