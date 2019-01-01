село Рыбное, село Рыбное, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Рыбное

Моршанский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Рыбинская волость
894. Рыбное (Ст. Сысоево), село бывшее владельческое, при речке Вопше, дворов 294, жителей 1349, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 2 церкви православных, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Рыбинская волость
село Рыбное

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Моршанский район
65084Рыбноесело53°39'41°42'N-37-096

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тамбовской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Моршанский муниципальный район, Сельское поселение Алгасовский сельсовет
68616404151с Рыбноесело

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
С. Рыбное22Соф. Абр. Колобова268116108
С. Рыбное. Д. Бутырки31Мар. Алекс. Адамович394113150

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2125Старое Сысоево (Рыбное), с. вл.при р. Опше.25512589591071Церквей православных 2. Почтовая станция. Ярмарка. Заводов: кирпичных 2 и конный 1. Мельниц 2.

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Рыбинская волость
село Рыбное«Алгасовское» п.-т. отделение251
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close