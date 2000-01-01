деревня Чучепога, деревня Чучепога, Пинежский уезд, Архангельская губерния (на 1907) — Familio

Чучепога

Пинежский уезд, Архангельская губерния (на 1907)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Пинежский уезд, Юрольская волость
477. Чучепала (Чучепальская), деревня бывшая государственная, при ручье Чивакове, дворов 11, жителей 70, лавка

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Чат по генеалогии Архангельской области

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Пинежский уезд, Юрольская волость
Чучепальская дер.Кузнечевскогопри р. Пинеге1[...]6658Валдокурскому

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Пинежский уезд
1065Чучепальская, д.при оз. Курье.112593537
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