деревня Дубакино, деревня Дубакино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Дубакино

Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Зубцовский район
279910Дубакинодеревня56°14'34°31'O-36-142

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Зубцовский муниципальный район, Зубцовское сельское поселение
28618409156д Дубакинодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Зубцовский уезд
4460Дубакино, д. вл.при колодцах.101063039

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Зубцовский уезд, Коптевская волость
20Дубакино16
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