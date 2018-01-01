- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1361Борки, мест казач.при рч. Ташанской Груни.18¾станов. кварт.43513881549Церквей православн. 2. Приходское Училище. Волостное и Сельское Управелния. Заводов 5. Ярмарок 2. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
132. Борки, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Груни, дворов 520, жителей 2620, волостное правление (уездный город в 18 верстах), 2 церкви правосл Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Борки местечкоБорковское козаков—18
1.0Борки местечкоБорковское крестьян собственников—184441—120164159323
1.0Борки местечкоАрсеньевское крестьян собственников—18
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Борки
местечко Борки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18133Біркиселоцентр сільської радир-н Зіньківськийсільрада Бірківська