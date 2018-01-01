село Борки, село Борки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Борки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
1361Борки, мест казач.при рч. Ташанской Груни.18¾станов. кварт.43513881549Церквей православн. 2. Приходское Училище. Волостное и Сельское Управелния. Заводов 5. Ярмарок 2. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Борковская волость
132. Борки, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Груни, дворов 520, жителей 2620, волостное правление (уездный город в 18 верстах), 2 церкви правосл Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Борковская волость
1.0Борки местечкоБорковское козаков18
1.0Борки местечкоБорковское крестьян собственников184441120164159323
1.0Борки местечкоАрсеньевское крестьян собственников18

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Борковская волость
местечко Борки
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
местечко Борки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18133Біркиселоцентр сільської радир-н Зіньківськийсільрада Бірківська
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