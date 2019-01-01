село Чекмени, село Чекмени, Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Чекмени

Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Таборская волость
1556. Шерья Малая (Чекмени), деревня бывшая владельческая, при речке Шерье, дворов 38, жителей 190, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Таборская волость
55) д. Чекмени, при колодцах, зем. шк., библ., распл.Шерьинское общество50153141Бывшие помещичьиПравославныеРусские3715

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Нытвенский район
346484Чекменисело57°56'00"55°08'00"O-40-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Нытвенский муниципальный район, Чекменевское сельское поселение
57634428106с Чекменисело
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