село Гальчинцы, село Гальчинцы, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Гальчинцы

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Староконстантиновский уезд, Шибенская волость
1935. Гальчинцы, село бывшее владельческое, при речке Самце, дворов 115, жителей 706, церковь православная, школа, питейный дом, ветряная мельница

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-26823Гальчинціселоцентр сільської радир-н Теофіпольськийсільрада Гальчинецька

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