деревня Волоськовня Малая, деревня Волоськовня Малая, Костюковичская волость, Климовичский уезд (на 1910) — Familio

Волоськовня Малая

Костюковичская волость, Климовичский уезд (на 1910)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Костюковичская волость
14Дер. Волоськовня Малаяпроселке ручьеАнтоновск. с. о. 217068Негинского пр. 14222
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