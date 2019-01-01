село Вахромеево, село Вахромеево, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область (на 2019) — Familio

Вахромеево

Икрянинский муниципальный район, Астраханская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Астраханская область, Икрянинский район
332388Вахромеевосело45°50'с.ш.47°35'в.д.L-38-084

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Астраханской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Астраханская область, Икрянинский муниципальный район, Сельское поселение Седлистинский сельсовет
12620432106с Вахромеевосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close