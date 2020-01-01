Населенное место

Понорше, им. (Львовых), оз. Саликис, жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 265, у. гор. 56 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Давги 3 в.

Покорше им., (Злотого), оз. Саликис, жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 240, раз. см. пред.