Пакаршис
Varėnos rajono savivaldybė, Alytaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Понорше, им. (Львовых), оз. Саликис, жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 265, у. гор. 56 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Давги 3 в.
Покорше им., (Злотого), оз. Саликис, жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 240, раз. см. пред.
Покорши, д., жит. 160 (89 м. 71 ж.), дес. 19,95 раз. см. предыдущ.
Список населённых пунктов Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Pakaršio k.