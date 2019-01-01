деревня Мандера, деревня Мандера, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Мандера

Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Пряжинский район
150581Мандерадеревня61°39'32°19'P-36-089

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Чат по генеалогии Республики Карелии

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Пряжинский муниципальный район, Ведлозерское сельское поселение
86639405241д Мандерадеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд
3191Мандера, д.при Туломозере.10257175056Кор. 50—56.
3193Опжала (Опьжала), д.при Туломозере.102½57½101612Кор. 16—12.
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