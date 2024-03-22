село Глушки, село Глушки, Черкаська область (на 2018) — Familio

Глушки

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Каневский уезд, Таращанская волость
672. Глушки, деревня бывшая владельческая, при урочище Западинцах, дворов 71, жителей 400, школа, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27519Глушкиселор-н Корсунь-Шевченківськийсільрада Кошмаківська

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Каневский уезд, Селищская волость
Глушки дер.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close