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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2728Васильевское (Бондаревка), село.при рч. Тятере.60станов. кварт.3686128Р. — Церквей православных 2. Волостное правление. Училище. Заводов винокуренных 2 и поташный 1. Тканье кулей и рогож, извозничество.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Оренбургская губерния, Стерлитамакский уезд
С. Васильевка и Д. Мордвиновка6Ник., Фед. и Африк. Васил. Бондаревские128933
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1378. Васильевское (Бондаревка), село бывшее владельческое, при речке Тятере, дворов 30, жителей 174, 4-го ст. кв., церковь православная, часовня, 2 винок. з., поташный з Показать все
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
3Васильевка (Бондаревка), с. при реч. Тятерь, прос. дор., каменная церковь (постр. в 1849 г.), церковно-приходская школа, х.-з. маг.7025288396Земледелие