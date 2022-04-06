село Васильевское, село Васильевское, Покровская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906) — Familio

Васильевское

Покровская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2728Васильевское (Бондаревка), село.при рч. Тятере.60станов. кварт.3686128Р. — Церквей православных 2. Волостное правление. Училище. Заводов винокуренных 2 и поташный 1. Тканье кулей и рогож, извозничество.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Оренбургская губерния, Стерлитамакский уезд
С. Васильевка и Д. Мордвиновка6Ник., Фед. и Африк. Васил. Бондаревские128933

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Артюховская волость
1378. Васильевское (Бондаревка), село бывшее владельческое, при речке Тятере, дворов 30, жителей 174, 4-го ст. кв., церковь православная, часовня, 2 винок. з., поташный з Показать все

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Покровская волость
3Васильевка (Бондаревка), с. при реч. Тятерь, прос. дор., каменная церковь (постр. в 1849 г.), церковно-приходская школа, х.-з. маг.7025288396Земледелие
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