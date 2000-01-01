село Кирово, село Кирово, Сосковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Кирово

Сосковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2216Кирово Городище, с. вл.при рч. Кроме.202086351386Церковь православная 1. Маслобоень 10.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Кромский уезд
С. Кирово городище41С. Ф. Соковнин3191468

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Кировская волость
644. Кирово Городище, село бывшее владельческое, при речке Кроме, дворов 129, жителей 778, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Кировская волость
Кирово Городище (село)20Город Кромы

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Кромский уезд, Кировская волость
село Кирово-Городище

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Сосковский район
62807Кировосело52°40'с.ш.35°26'в.д.N-36-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Сосковский муниципальный район, Кировское сельское поселение
54653415106с Кировосело
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