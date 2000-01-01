деревня Майморы, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Майморы

Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд
148Майморы, д. вл.при рч. Озерке.481650182238

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд
Д. Маймары44Г. М. фон-Зенгбуш182350

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Симбилейская волость
94. Маймары, деревня бывшая владельческая, при речке Озерке, дворов 71, жителей 410, школа, кирпичный завод, 2 кузницы, ветряная мельница, 9 сеткодел. маст.

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Нижегородский уезд, Симбилейская волость
д. Майморы42148106

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Борисово-Покровская волость
Майморы дер.234Кужутский600Бор.-Пок. 364747

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район
18176Майморыдеревня55°57'44°06'N-38-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Сельское поселение Дубравский сельсовет
22630444111д Майморыдеревня

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