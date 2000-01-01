посёлок Лаздона, посёлок Лаздона, Lazdonas pagasts, Madonas novads (на 2021) — Familio

Лаздона

Lazdonas pagasts, Madonas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Лифляндская губерния, Венденский уезд, Лазденская волость
мыза Лаздон

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Находки

Где упоминается данное место
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Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Madonas novads, Lazdonas pagasts
Lazdona100160013ciemsEKS

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Madonas novads, Lazdonas pagasts
Lazdonaagrāk Madonas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=2662

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Мадонский район, Лаздонский сельсовет
населенный пункт Лаздона3171731
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