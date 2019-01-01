село Верхняя Куэнга, село Верхняя Куэнга, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Верхняя Куэнга

Сретенский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Нерчинский округ, Куенгское станичное общество
668Куенгская ст., стан. пр.Крестьянских дворов: 167. Всех дворов: 167. 953

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Забайкальская область, Нерчинский округ, Кценгская станица
пос. Кценгский

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Сретенский район
26977Верхняя Куэнгасело52°08'117°03'N-50-139

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Сретенский муниципальный район, Верхне-Куэнгинское сельское поселение
76640415101с Верхняя Куэнгасело
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