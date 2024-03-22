деревня Сомово, деревня Сомово, Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Сомово

Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Вяземский район
214396Сомоводеревня55°07'00"34°40'00"N-36-034

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Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Вяземский муниципальный район, Степаниковское сельское поселение
66605476177д Сомоводеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11854Сомово, сц. каз. и вл.при рч. Вороновке.5711104339

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Крутовская волость
288СомовоДеревня61185657Вод. мельница, две мелочн. лавки, кузня.
289СомовоВладельческая усадьба6061720
290СомовоВладельческая усадьба60123
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