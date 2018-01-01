деревня Одина, деревня Одина, Юргинский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Одина

Юргинский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Юргинский район
302869Одинадеревня56°50'67°55'O-42-112

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Юргинский муниципальный район, Северо-Плетневское сельское поселение
71653450121д Одинадеревня

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ялуторовский уезд, Плетневская волость
Одина (Травниковский) выс., при рч. Травнике, на прос. дор.1801387731
Одина (Лысановский) выс., при рч. Тапе, на прос. дор.17314433104
Одина (Балаганский) выс., при колодц., на прос. дор.1551622013189
Одина (Барсукский) выс., при рч. Тапе, на прос. дор.17514216318
Одина (Кучеметьевский) выс., при рч. Тапе, на прос. дор.160167604014
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