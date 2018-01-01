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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
302869Одинадеревня56°50'67°55'O-42-112
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Где упоминается данное место
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
71653450121д Одинадеревня
Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года
НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Одина (Травниковский) выс., при рч. Травнике, на прос. дор.1801387731—
Одина (Лысановский) выс., при рч. Тапе, на прос. дор.17314433104—
Одина (Балаганский) выс., при колодц., на прос. дор.1551622013189—
Одина (Барсукский) выс., при рч. Тапе, на прос. дор.17514216318—
Одина (Кучеметьевский) выс., при рч. Тапе, на прос. дор.160167604014—