село Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Красная Поляна

Пестравский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1658Красная Поляна, с. каз.при болотах Подовки.78725012151240Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Падовская волость
982. Красная Поляна, село бывшее государственное, при речке Падовке, дворов 313, жителей 2370, церковь православная, школа, лавка, 16 ветряных мельниц

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Падовская волость
С. Красная Поляна. Б. госуд. Рус. Прав.4683Овр. Падовка и Костр.8570847716701603

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Пестравский район
57447Красная Полянасело52°33'с.ш.49°34'в.д.N-39-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Пестравский муниципальный район, Сельское поселение Красная Поляна
36632408101с Красная Полянасело

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