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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина с. Воротынцево Косаревской вол. Новосильского у. Павла Афанасьева Петрыкина о выдаче ему документов на выделенный отрубной участок земли. 191 Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам с. Воротынцево Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются Показать все
Дело по жалобе крестьянина с. Воротынцево Косаревской вол. Новосильского у. Андрея Иванова Боровлева на постановление Новосильской уездной землеустроительной комиссии от Показать все
Дело по жалобе крестьян с. Воротынцево Косаревской вол. Новосильского у. на постановление Новосильской уездной землеустроительной комиссии от 19 июня 1915 г. о незаконном Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Воротынцево Косаревской вол. Новосильского у. Андрея Иванова Боровлева. 1914 г. // Гос. архив Тульской област Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Воротынцево Косаревской вол. Новосильского у. Афанасия Федорова Боровлева. 1914 г. // Гос. архив Тульской обл Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Воротынцево Косаревской вол. Новосильского у. Федора Васильева Брылева с матерью Елизаветой Брылевой. 1914 г. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Воротынцево Косаревской вол. Новосильского у. Ирины Степановой Гончаровой с детьми: Иваном, Евдокией и Евфроси Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Воротынцево Косаревской вол. Новосильского у. Александра Петрова Гончарова. 1914 г. // Гос. архив Тульской об Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Воротынцево Косаревской вол. Новосильского у. Федора Васильева Демина. 1914 г. // Гос. архив Тульской области Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Воротынцево Косаревской вол. Новосильского у. Дмитрия Васильева Карпушина (копия плана на участок земли прила Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Воротынцево Косаревской вол. Новосильского у. Павла Иванова Карпушина. 1914 г. // Гос. архив Тульской области Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Воротынцево Косаревской вол. Новосильского у. Анастасии Дмитриевой Красильниковой. 1914 г. // Гос. архив Тульс Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Воротынцево Косаревской вол. Новосильского у. Павла Афанасьева Петрыкина. 1914 г. // Гос. архив Тульской обла Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьян с. Воротынцево Косаревской вол. Новосильского у. Ивана Алексеева Фролова, Ивана и Семена Ивановых Карпушиных. 1914 Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Воротынцево Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1915 г. // Гос. архив Тульской облас Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3188Воротынцево, с. каз.при р. Зуше.41258428443Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
831. Воротынцево, село бывшее государственное, при реке Зуше, дворов 132, жителей 1371, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64008Воротынцевосело52°59'с.ш.37°08'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54643434106с Воротынцевосело