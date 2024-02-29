деревня Комар, Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Комар

Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе четырех наделов земли крестьянином с. Комар, Узьминской волости, Гдовского уезда, П. Ивановым. 1891–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
О перечислении крестьянина д. Комар, Узьминской волости, Гдовского уезда, Т. Богданова в д. Бурышево. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
По жалобе крестьянина д. Комар Узьминской волости Гдовского уезда М. Тимофеева на земского начальника за отказ ему должности волостного старосты. 1898 г. // Центральный г Показать все
О выдаче данной крестьянке дер. Комара Узьминской волости Гдовского уезда Матрене Давыдовне Демидовой. 1909–1911 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
По жалобе уполномоченного крестьянами дер. Комары Узьминской волости Гдовского уезда Михаила Тимофеева на постановление уездного съезда об отобрании у него одного надела Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1624Комар, д. вл.при колодце.6020135255

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Узьминская волость
Комар д.672 стан31205 участок28почтовое отделение Тросно.

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