деревня Зазыбенье, Ремедская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Зазыбенье

Ремедская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О возобновлении межевых знаков пуст. 1 части Стародубовки по прошению кр-на дер. Зазыбенья, Ремедской вол. 1914–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
О выделении земли крестьянам с. Зазыбенье Ремидской волости Гдовского уезда. 1906 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258. Опись 1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1452Зазыбенье, д. каз.при оз. Чудском.7570195355

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Ремедская волость
Зазыбенье д. 753 стан52296 участок28почтово-телеграфное отделение Полна.

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