село Пестуново, село Пестуново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Пестуново

Корочанский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Корочанский уезд, Ново-Слободская волость
411. Пестунова, слобода бывшая государственная, дворов 49, жителей 377, церковь православная, базар

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Корочанский район
133171Пестуновосело50°56'37°01'M-37-039

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Корочанский муниципальный район, Кощеевское сельское поселение
14640440106с Пестуновосело

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Корочанский уезд, Новослободская волость
Пестуново сл.16227238Земского начальника: 4. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 4. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 1.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Корочанский уезд
911Пестунова, слоб. каз.при урочище Козинец.151730144149Церковь православная 1.
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