село Колонтаев, село Колонтаев, Харківська область (на 2018) — Familio

Колонтаев

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Богодуховский уезд, Колонтаевская волость
138. Колонтаев, слобода бывшая государственная, при речке Мерле, дворов 849, жителей 4464, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 3 церкви православные, школа, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Харьковская губерния, Богодуховский уезд, Колонтаевская волость
село Колонтаев

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-24409Колонтаївселоцентр сільської радир-н Краснокутськийсільрада Колонтаївська

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Богодуховский уезд
676Колонтаев, слоб. каз.при рч. Мерле.451565820172973Церквей православных 3. Ярмарок 3.
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