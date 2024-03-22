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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
138. Колонтаев, слобода бывшая государственная, при речке Мерле, дворов 849, жителей 4464, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 3 церкви православные, школа, Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Колонтаев
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-24409Колонтаївселоцентр сільської радир-н Краснокутськийсільрада Колонтаївська
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
676Колонтаев, слоб. каз.при рч. Мерле.451565820172973Церквей православных 3. Ярмарок 3.