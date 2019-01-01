деревня Маурино, деревня Маурино, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Маурино

Вилегодский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Вилегодский район
82860Мауринодеревня61°07'с.ш.48°16'в.д.P-39-097

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Вилегодский муниципальный район, Вилегодское сельское поселение
11611408151д Мауринодеревня

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Ильинско-Подомская волость
Мауринская10321

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
7310Мауринская, д. каз.при р. Виледи.10310373135
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