село Кишкарены, село Кишкарены, Сынжерейский район (на 2017) — Familio

Кишкарены

Сынжерейский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Ясский уезд, Гиличенская волость
791. Кишкарены, село царан, при речке Малом Чулуке, дворов 307, жителей 1471, церковь православная, лавка, постоялый двор, паровая мельница

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Бессарабская губерния, Белецкий уезд, Кишкаренская волость
село Кишкарены

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Чат по генеалогии Молдовы

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Ясский уезд
1117Кишкарены, д. вл.при р. Среднем Чулуке.24157500471Церковь православная 1.

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Сынжерейский район
КишкэреньChişcăreni
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