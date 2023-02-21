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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
791. Кишкарены, село царан, при речке Малом Чулуке, дворов 307, жителей 1471, церковь православная, лавка, постоялый двор, паровая мельница
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кишкарены
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1117Кишкарены, д. вл.при р. Среднем Чулуке.24—157500471Церковь православная 1.
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
КишкэреньChişcăreni