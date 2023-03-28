деревня Романовка, деревня Романовка, Погарский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Романовка

Погарский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Трубчевский уезд, Селецкая волость
1255. Романовка, деревня бывшая государственная, дворов 81, жителей 699

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Погарский район
68782Романовкадеревня52°35'с.ш.33°27'в.д.N-36-127

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Чат по генеалогии Брянской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Погарский муниципальный район, Стеченское сельское поселение
15642454151д Романовкадеревня

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Трубчевский уезд, Селецкая волость
Романовка (деревня)16Село Селец

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Трубчевский уезд
3971Романовка, д. каз.при рч. Поперечне.202055235250
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