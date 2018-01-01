деревня Осередок, деревня Осередок, Холмогорский район, Архангельская область (на 2018) — Familio

Осередок

Холмогорский район, Архангельская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, Черняевскогорская волость
567. Афонасьевское, село бывшее государственное, при реке Северной Двине, дворов 6, жителей 40, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Холмогорский район
472989Осередокдеревня63°43'с.ш.41°29'в.д.P-37-011

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Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, Черняевскогорская волость
Углановская Середнеедер.Брынь-Наволоцкогопо р. Сев. Двине[...]4239Брин-Наволоцкому

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Холмогорский уезд
1893Углановская, д.при р. С. Двине.703571724
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