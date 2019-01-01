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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5747Есиплево, с.при рч. Локше.2020111240Церковь православная. Есиплевское волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
107. Есиплево, село бывшее владельческое, при реке Локше, дворов 12, жителей 71, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, ярмарка. В 1½ вер Показать все
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Есиплево с., б., я., 2 ш., пч. отд.рч. Локша—23241257578153—промыслы по Есиплевской вол: фабричные рабочие, пастухи, плотники, чернорабочие, возка, пилка и рубка дров, пильщики.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
с Есиплево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4428Есиплевосело57°31'41°50'O-37-096
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24605410111с Есиплевосело