агрогородок Деречин, агрогородок Деречин, Зельвенский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Деречин

Зельвенский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Деречинская волость
466. Деречин, местечко бывшее государственное, дворов 93, жителей 474, волостное правление (уездный город в 32 верстах), 2 церкви православные, синагога, 2 молитвенных до Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Деречинская волость
местечко Деречин

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Находки

Где упоминается данное место
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Зельвенский район, Деречинский сельсовет
д Деречин627

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Деречинская волость
ДеречинМестечко1671633215Деречин

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Зельвенский район, Деречинский сельсовет
аг. Деречин335
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