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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
366. Лядовичи (Опол), село бывшее владельческое, дворов 115, жителей 1582, в првл. (уездный город в 72 верстах), 2 церкви православные, школа, 2 питейных дома. В ¼ версты Показать все
Местные сообщества
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Ополь590
Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
ОпольДеревня976648020Хомск
ОпольИмение130647919Хомск
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Ополь364