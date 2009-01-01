агрогородок Ополь, агрогородок Ополь, Ивановский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Ополь

Ивановский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Опольская волость
366. Лядовичи (Опол), село бывшее владельческое, дворов 115, жителей 1582, в првл. (уездный город в 72 верстах), 2 церкви православные, школа, 2 питейных дома. В ¼ версты Показать все

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Чат по генеалогии православного духовенства

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Ивановский район, Опольский сельсовет
д Ополь590

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Бездежская волость
ОпольДеревня976648020Хомск
ОпольИмение130647919Хомск

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ивановский район, Опольский сельсовет
аг. Ополь364
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