посёлок Смоленский, посёлок Смоленский, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край (на 2019) — Familio

Смоленский

Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Быстроистокский район
399860Смоленскийпосёлок52°13'84°40'N-45-134

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Чат по генеалогии Алтайского края

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Алтайский край, Быстроистокский муниципальный район, Сельское поселение Хлеборобный сельсовет
1607455111п Смоленский#Н/Д

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Бийский округ
1276Смоленская, быв. стан. казач.при р. Ануе.606055168159
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