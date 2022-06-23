село Камышлинка, село Камышлинка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Камышлинка

Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Кармаскалинский район
519531Камышлинкасело54°14'00"56°21'00"N-40-065

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кармаскалинский муниципальный район, Сельское поселение Камышлинский сельсовет
80635425101с Камышлинкасело

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Дуван-Табынская волость
16Камышлинка, д. при кл. Камыш, 3 бак. лав., зем. учил., маслоб. зав.707116356353Земледелие
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