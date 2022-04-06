посёлок Сельцо Гавриловское, посёлок Сельцо Гавриловское, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Сельцо Гавриловское

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
329687Сельцо Гавриловскоепосёлок54°26'с.ш.40°05'в.д.N-37-057

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Чат по генеалогии Рязанской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Собчаковское сельское поселение
61646485141п Сельцо Гавриловскоепоселок

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3355Гавриловское, сц. вл.при колодце.173634142156
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