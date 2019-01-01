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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе ратника 1-го разряда, крестьянина деревни Великий Двор Миньковской волости Тотемского уезда Петра Естафьевича Козлова об отказе Тотемским уездным по воинск Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 3) 369; (часть 4) 306, 307, 320, 321, 338. Издание д Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Вотчинской церкви. Список архивн Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9854Великий Двор, д. каз.при рч. Кимеже.808344151161
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1311. Великий Двор, деревня бывшая государственная, при речке Килиже, дворов 61, жителей 366, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1313Двор ВеликийТалицкое.Михаило-Архангельскийбывшие государственные802381222227
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Великий Двор (кх.,1 торг. зав.,шк. I ст.) 3666деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 46 км. Летнее: —.Зимнее: 337 км. Летнее: —.105113
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33087Великий Двордеревня59°41'с.ш.43°51'в.д.O-38-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608444116д Великий Двордеревня