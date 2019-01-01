дом Дигнаяс муйжа, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads (на 2019) — Familio

Дигнаяс муйжа

Dignājas pagasts, Jēkabpils novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
дом
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Фридрихштадтский уезд, Волость Дубена
Дубена581283126484212222364358сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jēkabpils novads, Dignājas pagasts
Dignājas muižaagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=128035

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