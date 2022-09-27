- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Вознесенской Тордокской церкви. Список архивных дел по Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Вознесенской Тордокской церкви. Список архивных дел по Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
544. Мигуевская, усадьба бывшая удельная, при реке Тордоксе, дворов 18, жителей 112, церковь православная, 2 часовни
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
22Мигуевская (Дьяково) (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Мигуевского28281019419513312см.земледелиеотхожий промысел—река Тордокса.Часовня, хлебо-запасный магазин, смежна с Тордокским пог.
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Мищевская 13деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 65 км. Летнее: —.Зимнее: 140 км. Летнее: —.3736
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35459Мигуевскаядеревня60°36'с.ш.39°14'в.д.P-37-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618404256д Мигуевскаядеревня