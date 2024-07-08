село Арамашево, Алапаевское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Арамашево

Алапаевское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1931Арамашевская, слоб.при р. Реже.18030101292273Церковь православная 1. Волостное правление. Земская станция. Училище. Ярмарка 1. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Арамашевская волость
249. Арамашево, село бывшее государственное, при реке Реже, дворов 120, жителей 720, волостное правление (уездный город 189 в.), церковь православная, школа, аптека, земс Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Арамашевская волость
1) с. Арамашевское, на р. Реже, прав. церк., земск. шк., библ., волостн. правл., зем. станц., фельдш. пунк., сел.-хоз. общ., торж.: 5 янв., 7 июля , 21 окт., все одноднев Показать все Арамашевское общество162458498Бывшие государственныеПравославныеРусские180

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Алапаевский район , Арамашевский сельсовет
1. Арамашево (-ское), с. 2525206211141русские1141Арамашевскойр. Реж32ст. Самоцвет3323232тракт. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Алапаевский район
38074Арамашевосело57°36'с.ш.61°44'в.д.O-41-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Алапаевское
65771000386с Арамашевосело

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