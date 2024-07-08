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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1931Арамашевская, слоб.при р. Реже.18030101292273Церковь православная 1. Волостное правление. Земская станция. Училище. Ярмарка 1. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
249. Арамашево, село бывшее государственное, при реке Реже, дворов 120, жителей 720, волостное правление (уездный город 189 в.), церковь православная, школа, аптека, земс Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Арамашевское, на р. Реже, прав. церк., земск. шк., библ., волостн. правл., зем. станц., фельдш. пунк., сел.-хоз. общ., торж.: 5 янв., 7 июля , 21 окт., все одноднев Показать все Арамашевское общество162458498Бывшие государственныеПравославныеРусские180—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
1. Арамашево (-ское), с. 2525206211141русские1141—— Арамашевскойр. Реж32ст. Самоцвет3323232тракт. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
38074Арамашевосело57°36'с.ш.61°44'в.д.O-41-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65771000386с Арамашевосело