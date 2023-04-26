село Буртунай, село Буртунай, Казбековский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Буртунай

Казбековский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Казбековский район
139763Буртунайсело43°00'46°38'K-38-046

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Чат по генеалогии Республики Дагестан

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Казбековский муниципальный район, Сельское поселение село Буртунай
82622410101с Буртунайсело

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Хасав-Юртовский округ
639Буртунай, с. близь урочища Гоготау и ущелья Крык-Кал.266580550салатовцысуннитыМечеть.
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