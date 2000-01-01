деревня Михайловка, деревня Михайловка, Степно-Дурасовская волость, Бугурусланский уезд (на 1910) — Familio

Михайловка

Степно-Дурасовская волость, Бугурусланский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Степно-Дурасовской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
832Михайловка, д. вл.при рч. Байтермише.70602289100

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Степно-Дурасовская волость
Д. Михайловка. Б. помещ. Рус. Прав.2839Р. Сумышка177701044138150
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close