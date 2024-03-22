село Литовни, село Литовни, Рогнединский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Литовни

Рогнединский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Рогнединский район
67498Литовнисело53°47'с.ш.33°37'в.д.N-36-080

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Чат по генеалогии Брянской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Рогнединский муниципальный район, Вороновское сельское поселение
15646408156с Литовнисело

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Брянский уезд, Вороновская волость
Литовники (деревня)2.5Почтовое отделение при с. Рогнедино Рославльского уезда

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
919Литовники, д. вл.при рч. Сенне.862649188217
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