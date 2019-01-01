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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
761. Курьинское, село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 412, жителей 2177, церковь православная, 2 часовни, гост. при минеральных водах, 2 син., 3 лавки, 2 т Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89010Курьисело56°55'с.ш.62°07'в.д.O-41-113
Местные сообщества
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65758000191с Курьисело
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
7) с. Курьинское на р. Пышме, прав. церк., зем. шк. и шк. гр., народная библиотека, торжки: Екатерининский 23—24 ноября, Дмитриевский 25—26 октября, распл.Курьинское общество130303304Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские376
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2867Курьинское (из участ.: Медведева, Боровки, Шадрики, Горунска, Волов), сел.при р. Пышме.3520356830868Церковь православная 1. Торжков 3.