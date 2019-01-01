село Курьи, село Курьи, Сухой Лог, Свердловская область (на 2019) — Familio

Курьи

Сухой Лог, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Знаменская волость
761. Курьинское, село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 412, жителей 2177, церковь православная, 2 часовни, гост. при минеральных водах, 2 син., 3 лавки, 2 т Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Сухоложский район
89010Курьисело56°55'с.ш.62°07'в.д.O-41-113

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Сухой Лог
65758000191с Курьисело

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Ново-Пышминская волость
7) с. Курьинское на р. Пышме, прав. церк., зем. шк. и шк. гр., народная библиотека, торжки: Екатерининский 23—24 ноября, Дмитриевский 25—26 октября, распл.Курьинское общество130303304Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские376

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2867Курьинское (из участ.: Медведева, Боровки, Шадрики, Горунска, Волов), сел.при р. Пышме.3520356830868Церковь православная 1. Торжков 3.
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