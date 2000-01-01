деревня Тулово, деревня Тулово, Ванчуговская волость, Кашинский уезд (на 1915) — Familio

Тулово

Ванчуговская волость, Кашинский уезд (на 1915)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Кашинский уезд
Д. Тулово19Пав. Дмитр. Дурново10126

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Кашинский уезд
6265Тулово, д. вл.при колодце.151826104116

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Кашинский уезд, Ванчуговская волость
42Тулово441
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