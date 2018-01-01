село Новогеоргиевка, село Новогеоргиевка, Одеська область (на 2018) — Familio

Новогеоргиевка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Михайловская волость
330. Новогеоргиевка (Майкова), деревня бывшая владельческая, дворов 338, жителей 1736, волостное правление (уездный город в 6 верстах). В 9 верстах — ст. ж. д., буфет. В Показать все

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Ананьевский уезд, Ново-Георгиевская волость
село Ново-Георгиевск(Майково) (сельское общество)867170921963905

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16573Новогеоргіївкаселоцентр сільської радир-н Ананьївськийсільрада Новогеоргіївська
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