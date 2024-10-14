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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина дер. Антуфьева Кокошиловской волости Кадниковского уезда Ивана Федоровича Макарова о выдаче свидетельства на трактирное заведение. 1875 г. // Показать все
Дело по прошению крестьянина д. Антуфьева Кокошиловской вол. Ф. Г. Маркова о допущении его к исполнению должности кокошиловского старшины. 1873–1874 гг. // Гос. архив Вол Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Антуфьево Кокошиловской волости о привлечении к ответственности писаря Смирнова за мошенничество. 1906 г. // Гос. архив Вологодской области Показать все
Дело по жалобе крестьянина деревни Антуфьева Кокошиловской волости Александра Николаевича Соколова об отказе в возвращении с военной службы его сына Алексея. 1907–1908 гг Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Леонтиевской Глушицкой церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3660Антуфьево, д. каз.при руч. Меженке.2528214864
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
11АнтуфьевоАнтуфьевск.Леонтьевскийбывшие государственные273469798
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Антуфьево22274деревняРусские438699185
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Антурьево (шк. I ст.) 4178деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 23 км. Летнее: —.Зимнее: 55 км. Летнее: —.4948
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245636Антуфьеводеревня59°39'с.ш.40°06'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638404108д Антуфьеводеревня