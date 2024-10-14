деревня Антуфьево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Антуфьево

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина дер. Антуфьева Кокошиловской волости Кадниковского уезда Ивана Федоровича Макарова о выдаче свидетельства на трактирное заведение. 1875 г. // Показать все
Дело по прошению крестьянина д. Антуфьева Кокошиловской вол. Ф. Г. Маркова о допущении его к исполнению должности кокошиловского старшины. 1873–1874 гг. // Гос. архив Вол Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Антуфьево Кокошиловской волости о привлечении к ответственности писаря Смирнова за мошенничество. 1906 г. // Гос. архив Вологодской области Показать все
Дело по жалобе крестьянина деревни Антуфьева Кокошиловской волости Александра Николаевича Соколова об отказе в возвращении с военной службы его сына Алексея. 1907–1908 гг Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Леонтиевской Глушицкой церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
3660Антуфьево, д. каз.при руч. Меженке.2528214864

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Кокошиловская волость
11АнтуфьевоАнтуфьевск.Леонтьевскийбывшие государственные273469798

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Антуфьево22274деревняРусские438699185

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Кокошиловский сельсовет
Антурьево (шк. I ст.) 4178деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 23 км. Летнее: —.Зимнее: 55 км. Летнее: —.4948

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245636Антуфьеводеревня59°39'с.ш.40°06'в.д.O-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Архангельское сельское поселение
19638404108д Антуфьеводеревня

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