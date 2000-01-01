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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
902Корсун (Гулевое), с. каз.при рч. Корсуне.404034111231073Церковь православная 1. Ярмарок 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
270. Корсуне, село бывшее государственное, при речках Корсуне и Розсоховатой, дворов 479, жителей 3054, церковь православная, арестн. д., 8 лавок, 2 ярмарки
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
4. № по учету земель: 816.Корсунь бывшие государственные754263026455275
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5213Корсуньселище міського типуцентр селищної радиміськрада Єнакієвська, селещна рада Корсунська