- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Яблоницы Яблоницкой волости Ямбургского уезда Г. Ефимова в д. Сырковицы. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
По жалобе крестьянина дер. Яблоницы Яблонской волости Ямбургского уезда Павла Петровича Дымского на несправедливое начисление на него платежей. 1909–1910 гг. // Центральн Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4958Яблоницы, с. вл.при колодце.383879297294Церковь православная. Часовня. Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
769. Яблоницы, село бывшее владельческое, дворов 71, жителей 320, волостное правление (уездный город в)., церковь православная, лавка, постоялый двор, ярмарка 13 и 14 сен Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Яблоницы125160231750011471297244423
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Яблоницы с. 353 стан13–4 участок16станция Молосковицы.