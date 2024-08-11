село Яблоницы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд (на 1913) — Familio

Яблоницы

Яблоницкая волость, Ямбургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Яблоницы Яблоницкой волости Ямбургского уезда Г. Ефимова в д. Сырковицы. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
По жалобе крестьянина дер. Яблоницы Яблонской волости Ямбургского уезда Павла Петровича Дымского на несправедливое начисление на него платежей. 1909–1910 гг. // Центральн Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
4958Яблоницы, с. вл.при колодце.383879297294Церковь православная. Часовня. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Ямбургский уезд, Яблоницкая волость
769. Яблоницы, село бывшее владельческое, дворов 71, жителей 320, волостное правление (уездный город в)., церковь православная, лавка, постоялый двор, ярмарка 13 и 14 сен Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Санкт-Петербургская губерния, Ямбургский уезд, Яблоницкая волость
село Яблоницы125160231750011471297244423

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Яблоницкая волость
Яблоницы с. 353 стан134 участок16станция Молосковицы.

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